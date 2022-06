Aufarbeitungsbeauftragte Neumann-Becker in der Kritik

Teilen

Birgit Neumann-Becker. © Klaus-Dietmar Gabbert/zb/dpa/Archivbild

Zu welchen Themen darf sich die Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur äußern? Juristen des Landtags sind zu einer klaren Einschätzung gelangt.

Magdeburg - Der Gesetzgebungs- und Beratungsdienst (GBD) des Landtags ist in einem Gutachten zu dem Ergebnis gekommen, dass eine öffentliche Positionierung von Sachsen-Anhalts Aufarbeitungsbeauftragter Birgit Neumann-Becker im März nicht von ihren gesetzlichen Aufgaben gedeckt war. Bei der versendeten Pressemitteilung sei „kein Zusammenhang mit der Amtsausübung der Landesbeauftragten erkennbar“, heißt es in der Stellungnahme des GBD. Der Aufgabenkreis der Aufarbeitungsbeauftragten beschränke sich „eindeutig auf das Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt“.

Auslöser für die rechtliche Einschätzung, die der SPD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Erben in Auftrag gegeben hatte, war eine Debatte um den Vorsitzenden des Bundestags-Sportausschusses und Biathlon-Olympiasieger Frank Ullrich (SPD) und dessen Wirken im Aufsichtsrat der Nationalen Anti Doping Agentur (Nada). Gegen Ullrich gab es Vorwürfe im Zusammenhang mit Doping in der DDR.

In diesem Zusammenhang hatte Neumann-Becker Ende März erklärt, die Entsendung Ullrichs in den Aufsichtsrat sei „angesichts seiner eigenen unklaren Doping-Vergangenheit ein verheerendes Signal und ein Schlag ins Gesicht der Opfer des DDR-Dopingsystems, die noch heute an den gesundheitlichen Folgen leiden“. Sie konstatierte „ein ungeklärtes Verhältnis zur SED-Diktatur“ und bezog sich dabei auch auf ein Gespräch Ullrichs mit der „Thüringer Allgemeinen“. Empathie für die Opfer der SED-Diktatur suche man vergebens, so Neumann-Becker. „An der Aufarbeitung der politischen Instrumentalisierung des Sports in der DDR und des Dopingeinsatzes hat sich Frank Ullrich bis heute nicht beteiligt.“

SPD-Politiker Erben sagte der Deutschen Presse-Agentur, er teile die Einschätzung der Landtagsjuristen, dass eine solche Äußerung nicht zu den Aufgaben von Neumann-Becker gehöre. „Es hat mich schon verwundert, dass sich die Aufarbeitungsbeauftragte mit einem Interview eines Bundestagsabgeordneten aus Thüringen beschäftigt“. Er gehe davon aus, dass sie den Landesbezug bei ihrer Arbeit künftig beachten werde, so Erben.

Neumann-Becker erklärte auf Anfrage, sie äußere sich nicht zum Papier des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes. Aber: „Die Beratung von Dopingopfern liegt in meiner Zuständigkeit. In Sachsen-Anhalt gibt es Betroffene, wir haben da seit Jahren einen Schwerpunkt.“

Folgen hat die rechtliche Einschätzung für Neumann-Becker vorerst keine. „Es handelt sich um ein Gutachten des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes aus dem unmittelbar keine weiteren Konsequenzen folgen“, teilte eine Sprecherin des Parlaments auf Anfrage mit.

Frank Ullrich hatte sein Amt im Aufsichtsrat der Nada im April schließlich niedergelegt. In einer Erklärung wies er die erhobenen Vorwürfe zurück. Er habe „selbst keine Dopingmittel eingenommen, noch die Einnahme angewiesen oder selbst welche an Athleten verabreicht und auch nicht die Einnahme überwacht oder kontrolliert“. dpa