Aufholen nach Corona: Lerncamps für Schüler in den Ferien

Eva Feußner (CDU), Sachsen-Anhalts Bildungsministerin, spricht. © Hendrik Schmidt/dpa

In Sachsen-Anhalt sollen Schülerinnen und Schüler auch in diesem Sommer wieder Lerncamps besuchen können, um Lernrückstände aus der Corona-Zeit aufzuholen. Dabei sollen die Volkshochschulen und weitere Träger der Erwachsenenbildung inhaltliche Unterstützung leisten. Eine entsprechende Rahmenvereinbarung zur Kooperation haben Bildungsministerin Eva Feußner (CDU), der Landesverband der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt und der Verband für Erwachsenenbildung am Donnerstag unterzeichnet.

Magdeburg - „Die Zeit der Pandemie mit ihren umfangreichen Begleiterscheinungen war und ist eine große Herausforderung. Mir ist bewusst, dass trotz des hohen Engagements und des Einsatzes der Lehrkräfte und Eltern nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen erfolgreich lernen und ihre Kompetenzen entwickeln konnten“, erklärte Feußner.

Bereits in den Sommerferien 2021 gab es in Sachsen-Anhalt Lerncamps. Dieses Projekt soll nun erweitert werden. Täglich soll es vier Unterrichtseinheiten vor allem in den Kernfächern geben, nachmittags Freizeitangebote. Die Bundesregierung hatte das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ im vergangenen Jahr beschlossen und entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt. dpa