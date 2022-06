Aufsteiger Magdeburg verpflichtet Verteidiger Halbouni

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Der 1. FC Magdeburg hat für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga den ersten Neuzugang verpflichtet. Vom Regionalligisten Werder Bremen II kommt Belal Halbouni zum Aufsteiger. Das teilte der Club aus Sachsen-Anhalt am Mittwoch mit. Der 22 Jahre alte Kanadier wechselte im Januar 2020 vom FC London aus seiner Heimat an die Weser und gehörte bereits zum erweiterten Kreis der kanadischen Nationalmannschaft.

Magdeburg - Zu Ablösesumme und Vertragsdauer machten die Elbestädter keine Angaben.

In der Regionalliga Nord absolvierte Halbouni 28 Partien, in denen er drei Tore erzielte und zwei Treffer vorbereitete. Zuletzt führte der Innenverteidiger die Mannschaft als Kapitän auf das Feld. „Belal ist ein junger, talentierter Spieler, der bei Werder Bremen II eine sehr gute Ausbildung genossen hat. Wir trauen ihm zu, mit uns gemeinsam den nächsten Schritt in der 2. Bundesliga zu gehen“, sagte Magdeburgs Geschäftsführer Otmar Schork. dpa