„Aus der DEFA-Kiste“: 17. Filmtage im Juni in Merseburg

Die Stadt Merseburg im Saalekreis ist im Sommer zum 17. Mail Veranstaltungsort der DEFA-Filmtage. Das Motto der traditionellen Kinoreihe laute vom 10. bis 12. Juni „Aus der DEFA-Kiste“ und sei eine Hommage an die gleichnamige Fernsehsendung, die von 1959 bis 1989 ausgestrahlt wurde, teilte der veranstaltende Förderverein Kino Völkerfreundschaft am Samstag in Merseburg mit.

Merseburg - Auf dem Programm stehen den Angaben zufolge unter anderem der aus dem Jahr 1987 stammende Kinderfilm „Hasenherz“ (Regie: Gunter Friedrich). Regina Beyer und Volkmar Kleinert spielten in dem DEFA-Film mit und werden als Gäste in Merseburg erwartet, wie es hieß. Zu Ehren des im Februar verstorbenen Schauspielers Dieter Mann soll der Film „Berlin um die Ecke“ (1985, Regie: Gerhard Klein) gezeigt werden. Mann war 2014 Gast der DEFA-Filmtage. Weitere Programmpunkte wollte der Verein in Kürze bekanntgeben.

Die DEFA-Filmtage Merseburg werden vom Förderverein Kino Völkerfreundschaft und dem Domstadtkino organisiert. Das Festival ist der Deutschen Film AG (DEFA), dem staatlichen DDR-Filmunternehmen, gewidmet. Im Vorjahr wurde das Filmfest an die Bedingungen der Corona-Pandemie angepasst. Zunächst hatte es im Juni einen Online-Tag gegeben, im August hatten die Veranstalter eine Freiluftkino-Woche mit Filmen und Filmgesprächen auf die Beine gestellt. dpa