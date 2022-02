Ausflügler genießen Winterwetter im Harz

Bevor es in der kommenden Woche auch im Harz mit den Temperaturen bergauf geht, haben sich viele Ausflügler am Samstag auf den Weg in das winterlich verschneite Mittelgebirge gemacht. Der Oberharz lockt nach Auskunft des Harzer Tourismusverbandes in Goslar mit Schnee, etwa in Benneckenstein, Schierke, Hohegeiß, Sankt Andreasberg oder am Torfhaus. So seien vielerorts bei Schneehöhen zwischen etwa 5 und 15 Zentimeter Loipen gespurt und Rodelhänge geöffnet, hieß es.

Benneckenstein/Goslar - Viele Menschen würden auch zum Winterwandern kommen und die ausgewiesenen, geräumten Wege nutzen. Allerdings sei wegen des stürmischen Windes grundsätzlich Vorsicht geboten.

Die Harzer Schmalspurbahnen haben am Samstag zusätzliche Fahrten der Brockenbahn in den Fahrplan aufgenommen, teilte das Unternehmen auf seiner Internetseite mit. Der tief verschneite und aktuell von bizarren Schnee- und Eisformationen geprägte Brocken war Samstag in Nebel gehüllt, wie auf der Webcam der Wernigerode Tourismus GmbH zu sehen war. Viele Menschen waren zu sehen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig erwartet für den 1141 hohen Harzgipfel das ganze Wochenende über Orkanböen.

Heftiger Wind wird dem DWD zufolge in den kommenden Tagen ein Thema bleiben, dem Schnee geht es allerdings bei zeitweise zweistelligen Plusgraden an den Kragen. Am Dienstag seien auch im Harz Temperaturen von bis zu zehn Grad möglich, hieß es. Zudem könne es regnen. dpa