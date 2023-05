Ausstellung thematisiert Sexarbeit in Sachsen-Anhalt

Einblicke in das Arbeits- und Privatleben von Prostituierten in Sachsen-Anhalt gibt es jetzt in einer Ausstellung in Magdeburg. „Sex-Workers - das ganz normale Leben“ heißt die Schau mit Bildern des Fotografen Tim Oehler, die bis zum 11. Juni im Frauenzentrum im Volksbad Buckau zu sehen ist.

Magdeburg - Organisiert wurde die Ausstellung von der AWO-Beratungsstelle Magdalena, die Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern in Sachsen-Anhalt Unterstützung zur Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen anbietet.

Präsentiert werden zwölf Porträts des Fotografen Tim Oehler. Sie werden ergänzt durch Texte, die die Porträtierten selbst verfasst haben und in denen sie ihre Gedanken zu ihrer Arbeit aufgeschrieben haben.

Mit der Ausstellung soll nach Angaben der Beratungsstelle die oft emotionale Debatte um Prostitution und Selbstbestimmung um den menschlichen Aspekt erweitert werden. Im Mittelpunkt stünden die Stimmen der Sexarbeiterinnen. dpa