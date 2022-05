Ausstellung über „Alien“-Erfinder HR Giger

Plakate, Skulpturen, Möbel und Requisiten: Dem Leben und Wirken des Künstlers und „Alien“-Erfinders HR Giger (1940-2014) widmet das Museum Schloss Moritzburg Zeitz eine Ausstellung. Nach der Eröffnung am Samstag ist die Schau „HR Giger - Alien goes to Zeitz“ mit Exponaten des Sammlers Jörg Czwikla bis 30. Oktober zu sehen. Eigens für den Ausstellungsort wurde das Sammelsurium nach Angaben der Stadt neu konzipiert.

Zeitz - Weltweit bekannt wurde HR Giger durch den Science-Fiction-Film „Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ aus dem Jahr 1979 (Regie: Ridley Scott). Ein Jahr später wurde der Künstler mit Vorliebe für düstere, biomechanische Darstellungen dafür mit dem Oscar belohnt. Präsentiert werden unter anderem Stücke aus der 1988 eröffneten und längst geschlossenen Giger-Bar in Tokio. Auch Zeichnungen und überarbeitete Lithografien des für seinen erotisch-morbiden Stil bekannt gewordenen Schweizers sind Teil der Schau.

Die Ausstellung wird laut Stadtverwaltung von einem Rahmenprogramm begleitet. Am 12. Juni ist demnach eine Sonderführung mit Czwikala geplant, in der er die Besucherinnen und Besuchern in die Geheimnisse und Besonderheiten seiner Sammlung einweihen möchte. Am 16. Oktober soll im Kino Zeitz die Dokumentation "Dark Star - HR Gigers Welt" gezeigt werden. Auch bei der Lesung mit Schauspieler Peter Lohmeyer im Capitol am 29. Oktober dreht sich den Angaben zufolge alles um den Schweizer Kreativen. dpa