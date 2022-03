Ausstellung über Bedeutung von Kriegsgräbern in Halle

Der Bedeutung von Kriegsgräbern für Frieden und Völkerverständigung widmet sich eine Ausstellung im Roten Ochsen in Halle. Nach der Eröffnung von „Kriegsgräberstätten als europäische Lernorte“ am Donnerstag wird die Schau des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge bis Juli in der Gedenkstätte präsentiert. Gezeigt werden 24 Plakate mit Bildern von Kriegsgräbern, sie sollen mahnen, wie zerbrechlich Frieden und Freiheit sind.

Halle - Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge betreut eigenen Angaben zufolge in 46 Ländern 832 Kriegsgräberstätten. Hier sind Soldaten und zivile Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft beerdigt. Der Volksbund kümmert sich demnach um die Grabpflege und betreibt Bildungsarbeit, etwa in Workcamps für junge Menschen. In Sachsen-Anhalt gibt es etwa 90 erfasste Kriegsgräberstätten.

Die Gedenkstätte Roter Ochse in Halle ist 1996 eröffnet worden. Hier wurden in der Zeit des Nationalsozialismus nach Angaben des Landes Sachsen-Anhalt von Herbst 1942 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs Todesurteile gegen 549 Menschen aus 15 Ländern vollstreckt. Zu DDR-Zeiten wurden Teile der Gebäude vom Ministerium für Staatssicherheit als Untersuchungsgefängnis genutzt, zudem gab es eine Haftanstalt für Frauen. dpa