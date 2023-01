Auto rutscht auf glattem Untergrund: Zwei Verletzte

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Ein 18-jähriger Autofahrer ist bei Harzgerode mit seinem Wagen kopfüber im Straßengraben gelandet. Der Fahrer und eine 17-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Der Mann sei am Freitag auf winterglatter Fahrbahn in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Dabei drehte sich das Auto auf das Dach und kam im angrenzenden Straßengraben zum Liegen.

Harzgerode - Am Fahrzeug entstand nach Polizeiangaben wirtschaftlicher Totalschaden. dpa