Auto setzt auf Parkplatz zurück: 18-Jähriger schwer verletzt

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Auf einem Parkplatz in Bitterfeld-Wolfen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist ein 18-Jähriger von einem kleineren Auto überrollt und schwer verletzt worden. Der Mann habe in der Nacht zu Samstag an das Fenster des so bezeichneten Leichtfahrzeugs geklopft, in dem sich ein Bekannter saß, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Der 16-jährige Fahrer erschrak sich daraufhin und setzte sein Fahrzeug zurück.

Bitterfeld-Wolfen - Hierbei traf er den 18-Jährigen. In der weiteren Folge überrollte das Mobil beide Beine des jungen Manns. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der 16-Jährige entfernte sich den Angaben zufolge zunächst pflichtwidrig von der Unfallstelle. Er konnte jedoch einige Zeit später in der Nähe durch Beamte festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest reagierte demnach positiv auf Kokain. Daraufhin wurde bei dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Er wurde seiner Mutter übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. dpa