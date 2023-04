Auto-Tuning-Szene trifft sich an Talsperre - Polizeipräsenz

Autos stehen vor dem Tunnel an der Rappbodetalsperre im Stau. © Matthias Bein/dpa

Anhänger Auto-Tuning-Szene aus ganz Deutschland haben sich am Freitag im Harz unter Polizei-Präsenz an der Rappbodetalsperre und im benachbarten Tunnel getroffen. Anlass der Zusammenkunft sei der „Carfriday“ (deutsch: Auto-Freitag) in Anlehnung an Karfreitag gewesen, teilte die Polizei in Halberstadt mit. „Seit dem Vormittag haben sich mehrere Hundert Fahrzeuge an den Treffpunkten versammelt“, sagte ein Sprecher.

Rübeland - Das habe kurz nach dem Mittag zu der Entscheidung geführt, den Tunnel und die Straße zwischen der Bundesstraße 81 und Rübeland zu sperren. Ein Teil der Anwesenden habe sich auch auf einem Parkplatz in Blankenburg versammelt, hieß es. „Alles ist friedlich und entspannt.“

Viele Schaulustige seien gekommen, um sich die getunten Fahrzeuge anzuschauen. „Poser und Raser sind nur ein sehr kleiner Teil der Szene“, so der Polizeisprecher. „Illegale Rennen oder andere Zwischenfälle gab es bislang nicht“, sagte er am Freitagnachmittag. dpa