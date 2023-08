Auto überschlägt sich: Fünf Verletzte

Ein 20-Jähriger Fahrer hat sich bei Staßfurt im Salzlandkreis mit seinem Auto im Straßengraben mehrmals überschlagen. Dabei wurden vier Insassen des Autos schwer und einer leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Staßfurt - Polizisten einer Streife war das Auto am Dienstagabend auf der Landstraße 74 in Richtung A14 aufgrund erhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Kurz vor der Auffahrt zur A14 verlor der 20-Jährige Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach Angaben der Polizei konnte die Streife dem in den Gegenverkehr geratenen Auto des 20-Jährigen gerade noch ausweichen, bevor dieses in den Straßengraben geriet und schließlich auf dem Dach liegen blieb. Die Polizisten bargen die Verletzten demnach unmittelbar nach dem Unfall aus dem Fahrzeug und leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein.

Alle fünf Verletzten im Alter von 17, 18, 19 und 20 wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar, da die Unfallbeteiligten noch nicht befragt wurden. dpa