Auto überschlägt sich mehrfach: Fahrer verletzt

Ein 41 Jahre alter Autofahrer hat sich auf der Bundesstraße 245 mit seinem Auto überschlagen und dabei verletzt. Er sei am Freitagabend im Landkreis Börde in Richtung Bebertal gefahren und in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Wagen sei daraufhin in eine Böschung in einem Straßengraben gefahren, habe sich mehrmals überschlagen und sei schlussendlich auf dem Dach zum Stillstand gekommen.

Hohe Börde - Der Fahrer wurde von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht. dpa