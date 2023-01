Autos sollen ab April durch Magdeburger City-Tunnel rollen

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris. © Heiko Rebsch/dpa/Archivbild

Eine jahrelange Großbaustelle am Magdeburger Hauptbahnhof soll bald verschwinden: Der City-Tunnel soll am 1. April für den Verkehr freigegeben werden. Dies sei „kein Aprilscherz“, sagte Oberbürgermeisterin Simone Borris am Dienstag. Gleichwohl würden sich Arbeiten unter Bahnbrücken noch bis zum Sommer hinziehen. Die Gesamtkosten für das Projekt bezifferte Borris auf rund 200 Millionen Euro.

Magdeburg - Da komme nun auch nichts mehr oben drauf, sagte Borris.

In diesem Jahr sollen in der Landeshauptstadt weitere große Infrastrukturprojekte vorangebracht werden. Bis Jahresende soll beispielsweise der neue Strombrückenzug über die Elbe freigegeben werden. Insgesamt plant die Stadt für 2023 nach eigenen Angaben für die wichtigsten kommunalen Investitionsprojekte ein Volumen von mehr als 150 Millionen Euro ein.

Ein wichtiges Vorhaben ist die Herrichtung der Fläche für die Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel. Anfang Januar haben die archäologischen Untersuchungen begonnen, in den kommenden Monaten soll unter anderem eine Stromleitung verlegt werden.

Die Oberbürgermeisterin äußerte sich auch zu Medienberichten, dass sich der ursprünglich für die erste Jahreshälfte 2023 vorgesehene Baustart möglicherweise verzögern könnte. „Es gibt bei uns gar keine Anzeichen, dass Intel irgendetwas verändert an dem Vorhaben. Und wir sind da absolut zuversichtlich“, sagte Borris. Es gebe „gar keine Gründe, Befürchtungen oder Ängste zu schüren, dass Intel nicht nach Magdeburg kommt.“ dpa