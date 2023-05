Autounfall mit vier Verletzten im Jerichower Land

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Bei einem Verkehrsunfall in Möser im Landkreis Jerichower Land sind vier Menschen schwer verletzt worden. Darunter war auch ein elf Jahre altes Kind, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Ein 41 Jahre alter Autofahrer bog demnach am Sonntag von der Landstraße 52 nach links auf die A2 ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos.

Möser - Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 37-Jährigen. Der Mann und seine Beifahrerin sowie die 37-Jährige und ihr Kind wurden daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig. dpa