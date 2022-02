Barmer-Analyse: Pflegebedarf höher als angenommen

Nach Berechnungen der Barmer Krankenkasse ist der Pflegebedarf in Sachsen-Anhalt für die kommenden Jahre bislang unterschätzt worden. Sowohl die Zahl der Pflegebedürftigen als auch der Pflegepersonalbedarf steigt künftig noch stärker als angenommen, wie aus dem Barmer-Pflegereport für Sachsen-Anhalt hervorgeht. Das habe verschiedene Gründe, darunter demografische Entwicklungen, sagte Landesgeschäftsführer Axel Wiedemann bei der Vorstellung des Reports am Donnerstag in Magdeburg.

Magdeburg - „Nicht zuletzt fehlen uns junge Menschen, aus denen sich ein Berufsnachwuchs generieren ließe. Das wirkt sich seit Jahren auch auf die Altenpflege aus.“

Konkret wird die Zahl der Pflegebedürftigen laut der Analyse mit rund 174 000 dann etwa um 30 000 Betroffene höher liegen, als frühere Berechnungen angenommen hatten. Daraus ergibt sich entsprechend auch ein Mehrbedarf von landesweit rund 1000 Pflegekräften. Im Jahr 2030 werden demnach 39 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege benötigt.

Wiedemann warb daher dafür, das Berufsbild attraktiver zu machen. „Das zentrale Anliegen muss weiterhin sein, Berufsnachwuchs zu gewinnen“, so der Landesgeschäftsführer. Aus Sicht von Christina Heinze vom Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Magdeburg gehören zur Attraktivität des Berufs neben der Bezahlung auch ausreichend Zeit für die Patientinnen und Patienten sowie die Möglichkeit für Fort- und Weiterbildung. dpa