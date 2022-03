Basketball: MBC fusioniert mit Damen-Bundesligist Halle

Ein Ball liegt auf einem Basketball-Spielfeld. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der Mitteldeutsche BC ist künftig auch in der Basketball-Bundesliga der Damen vertreten. Wie der Club am Montag mitteilte, fusioniert man zur Saison 2022/23 mit dem Erstligisten Gisa Lions SV Halle. Das Team wird dann unter dem neuen Namen Gisa Lions MBC weiterhin in Halle spielen. Künftig soll es zudem Doppel-Spieltage mit den Bundesliga-Basketballern des Syntainics MBC in der Stadthalle Weißenfels geben.

Weißenfels - Halle soll sich durch eine Budget-Erhöhung zu einem Top-Standort der Damen-Bundesliga entwickeln, hieß es in der Mitteilung. Nach einem eigens entwickelten Dreijahresplan soll das Team in der Saison 2024/25 die Finalspiele um die deutsche Meisterschaft erreichen.

„Dies ist eine in Deutschland nahezu einmalige Situation. Wir möchten den Gisa Lions MBC hierzulande zu einem der führenden Standorte im Damen-Basketball und zu einer Anlaufstelle für Toptalente entwickeln“, sagte MBC-Manager Martin Geissler. Lions-Geschäftsführerin Lysann Kairies ergänzte: „Wir freuen uns auf die gewachsenen und professionellen Strukturen, auf die wir ab sofort zurückgreifen können.“ dpa