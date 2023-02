Basketballer Kerusch wechselt vom MBC nach Jena

Transfers

Basketball-Bundesligist Syntainics MBC und Sergio Kerusch gehen ab sofort getrennte Wege. Der 34-Jährige wechselt zu Medipolis SC Jena in die zweitklassige ProA, wie der MBC am Mittwoch mitteilte. Nach Angaben der Weißenfelser bat Kerusch den Club um Freigabe für einen Wechsel. „Wir haben Sergios Wunsch zugestimmt, in der Endphase seiner Karriere bei einem anderen Club noch einmal eine verantwortliche Rolle übernehmen zu können“, teilte MBC-Manager Martin Geissler mit.

Weißenfels - Kerusch war 2016 zum MBC gekommen und schaffte mit der Mannschaft den sofortigen Wiederaufstieg in die Bundesliga. In der ewigen Bundesliga-Korbschützenliste der Weißenfelser liegt er mit 1055 Punkten auf dem ersten Platz. 2017 wurde bei dem Deutsch-Amerikaner eine Krebsdiagnose festgestellt. Nach nur wenigen Monaten kehrte er aber gesund auf das Parkett zurück. dpa