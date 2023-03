Bauarbeiten am Bahnhofsvorplatz in Magdeburg gehen voran

Die Bauarbeiten auf dem zentralen Platz auf der Westseite des Magdeburger Hauptbahnhofs schreiten planmäßig voran. Seit November vergangenen Jahres liefen auf dem Kölner Platz Rück- und Tiefbauarbeiten, teilte die Deutsche Bahn am Montag mit. Als nächstes kommen nun 400 Meter Rohrleitung für die Regenentwässerung in den Boden. Es wird zudem eine Hülse in den Boden eingelassen, in der ein Weihnachtsbaum aufgestellt werden kann.

Magdeburg - Der Platz soll ein neues Gesicht bekommen. Die Deutsche Bahn plant, das Areal und das Empfangsgebäude bis zum Sommer 2024 ansprechender für Reisende und Einheimische zu machen. Dem Unternehmen zufolge werde eine „attraktive Schnittstelle zwischen Straßenbahn und Zugverkehr“ entstehen. In das Vorhaben investieren Bund, Land-Sachsen-Anhalt und die Bahn rund neun Millionen Euro. dpa