Bauarbeiten im Naumburger Dom

Eine Mitarbeiterin steht im Dom unter der Stifterfigur Uta von Ballenstedt neben ihrem Gemahl Ekkehard II. Markgraf von Meißen. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Im Naumburger Dom wird ab Mittwoch wieder gebaut. Nach Arbeiten an den Fenstern werde nun das Beleuchtungskonzept im Dom neu gestaltet, sagte eine Sprecherin der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg am Dienstag. Die Lichtsituation soll für Gottesdienste, Veranstaltungen und Konzerte verbessert werden - und die Kunstwerke im Dom sollen besser zur Geltung kommen.

Naumburg - Dafür müssten neun Löcher in das Gewölbe des Doms gebohrt werden, sagte die Sprecherin. Für die Arbeiten an der Decke des Ostchores wird ein Gerüst aufgestellt. Die Eintrittspreise sinken nach Angaben der Domstifter in der Zeit der Bauarbeiten um 50 Prozent.

Der Naumburger Dom zählt seit 2018 zum Unesco-Welterbe. Die Kathedrale ist berühmt für ihre zwölf Stifterfiguren, darunter die Statuen der Uta von Ballenstedt und ihres Mannes Ekkehard II., Markgraf von Meißen. Als kulturelle Leuchttürme gelten auch der Kaiserdom zu Merseburg und die Stiftsbibliothek in Zeitz (Burgenlandkreis). dpa