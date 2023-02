Bauhauptgewerbe: Umsatz geht preisbereinigt deutlich zurück

Die Betriebe in Sachsen-Anhalts Bauhauptgewerbe haben 2022 preisbereinigt deutliche Umsatzrückgänge erlitten. Der reale Umsatz ging um über zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück, wie das Statistische Landesamt in Halle am Montag mitteilte. Die höchsten Umsatzeinbußen verzeichneten die Betriebe des gewerblichen und industriellen Hochbaus.

Halle - Nicht preisbereinigt (nominal) dagegen nahm der Umsatz nach Angaben der Statistikbehörde 2022 um 4,5 Prozent zu. Die Zunahme sei unter anderem auf die deutlich gestiegenen Baupreise zurückzuführen. dpa