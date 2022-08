Bauwirtschaft mit deutlich mehr Umsatz im ersten Halbjahr

Bauarbeiter stehen auf der Baustelle eines Mehrfamilienhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Die Baubetriebe in Sachsen-Anhalt haben im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Umsatz von knapp 1,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das waren rund 113 Millionen Euro oder 11,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mitteilte. Den Angaben zufolge lag der Umsatz in den ersten sechs Monaten dieses Jahres in allen Sparten der Baubranche deutlich über dem Vorjahreswert.

Halle - Der Wohnungsbau und der Hochbau erreichten dabei mit jeweils 22,6 Prozent das größte Umsatzplus im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021. Die Auftragseingänge der Baubranche insgesamt erreichten in den ersten sechs Monaten 2022 eine Höhe von knapp 1,4 Milliarden Euro. Das waren rund 196 Millionen Euro oder 16 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

In der Baubranche Sachsen-Anhalts waren Ende Juni dieses Jahres etwa 16 900 Menschen beschäftigt. Das waren nach Angaben des Landesamtes 1,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. dpa