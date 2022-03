Behindertenbeauftragte: Freizeit-Aktivitäten für alle

Menschen mit Behinderungen müssen stärker als bislang an Sport-, Freizeit-, Kultur- und Tourismusangeboten teilhaben können. Das haben die Behindertenbeauftragten von Bund und Ländern in einer am Freitag verabschiedeten „Magdeburger Erklärung“ gefordert. Die Teilhabe an Freizeitaktivitäten sei kein Luxus, sondern müsse eine Selbstverständlichkeit für alle Menschen mit und ohne Behinderung in gleichem Maße sein, sagte der Bundesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel, am Freitag im Anschluss an ein zweitägiges Treffen.

Magdeburg - Barrierefreiheit sei für die Teilhabe zentral. Sie sei Qualitätsmerkmal und ein Zeichen für Fortschritt, so Dusel. Deshalb seien sowohl die öffentliche Hand wie auch private Anbieter aufgerufen, die Barrierefreiheit voranzubringen. Es gehe zum einen um bauliche Aspekte, aber ebenso um den barrierefreien Zugang zu Informationen und Kommunikation. 13 Millionen Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen leben laut Dusel in Deutschland.

In der „Magdeburger Erklärung“ fordern die Beauftragten konkret, dass sich etwa Sportvereine stärker Menschen mit Behinderungen zuwenden. Es müssten Strukturen der Unterstützung, Assistenz und Beratung aufgebaut werden. Sportstätten müssten barrierefrei gestaltet werden, ebenso wie Kulturstätten jeglicher Art. Die Beauftragten setzen sich zudem für verbindliche gesetzliche Verpflichtungen zu barrierefreien touristischen Angeboten und Dienstleistungen privater Anbieter ein. dpa