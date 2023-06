Beifahrer stirbt nach Lkw-Auffahrunfall: Sperrung auf A2

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Bei einem schweren Lkw-Auffahrunfall auf der A2 bei Burg im Landkreis Jerichower Land ist ein Beifahrer gestorben. Die A2 Richtung Hannover wurde daraufhin voll gesperrt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Burg - Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 28-jähriger Lkw-Fahrer am Donnerstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache ein Stauende an einer Großbaustelle und schob drei haltende Lkw ineinander. Sein 44-jähriger Beifahrer überlebte den Aufprall nicht. Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer blieb unverletzt.

Sowohl der mit 20 Tonnen Brennholzpaletten beladene Lkw des 28-jährigen Fahrers als auch zwei weitere Lkw wurden abgeschleppt. Die Sperrung der A2 an der Anschlussstelle Theeßen bleibt nach Angaben der Polizei voraussichtlich noch bis in die späten Nachmittagsstunden bestehen.

Auf der A2 bei Burg in Richtung Hannover hatte es an der Großbaustelle schon am Mittwoch einen Lkw-Unfall gegeben. Dort war ein 37-jähriger Lkw-Fahrer mit der mobilen Mittelschutzplanke kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin stellte sich der Lkw quer auf die Fahrbahn und schob die Mittelschutzplanke teilweise auf die Gegenfahrbahn.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Fahrer die geänderte Verkehrsführung am Baustellenbeginn zu spät bemerkt. Er verletzte sich leicht an der Hand. Wegen der Aufräum- und Reparaturarbeiten nach dem Unfall war die Autobahn dort Richtung Hannover gesperrt, wie Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost, mitteilte. Weitere Einschränkungen sind für Donnerstagabend geplant. Für die Reparatur der beschädigten Mittelschutzplanke soll die Richtungsfahrbahn Hannover dann ab 21 Uhr bis voraussichtlich Mitternacht voll gesperrt werden, hieß es. dpa