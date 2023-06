Bereicherung: Feuerwehr Halle hat Besuch aus Amerika

Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Die Feuerwehr Halle hat zurzeit Besuch aus der US-amerikanischen Partnerstadt Savannah: Die Feuerwehrfrau Brooke Mollenkamp ist für neun Tage zu Gast, um über die Arbeit in Halle zu lernen, aber auch über die Strukturen in Savannah zu berichten. „Die Städte hier sind dichter, unsere Feuerwehrwagen dafür größer“, sagte Mollenkamp am Dienstag in Halle, während sie im Bereich der Höhenrettung zu Gast war.

Halle - Vor ihrem Besuch in Halle war die Hallenser Feuerwehrfrau Sandra Hoffmann für drei Wochen in Savannah im Bundesstaat Georgia im Südosten der USA.

Während ihres Besuchs in Halle besucht Mollenkamp, die nach eigenen Angaben vorher noch nie in Deutschland war und niederländische Wurzeln hat, unterschiedliche Bereiche der Feuerwehr. „Hier in Halle gibt es weniger Feuerwachen. Bei uns gib es insgesamt 15“, vergleicht die US-Amerikanerin. Auch die Arbeitszeiten seien andere.

In den kommenden Tagen will die Feuerwehr in Halle Mollenkamp unter anderem auch den Bereich der Brandermittlung bei der Polizei zeigen. Der Austausch zwischen den Feuerwehren der Partnerstädte sei eine Bereicherung, so Hoffmann, die im Zuge ihrer Ausbildung für ein Praktikum nach Savannah gegangen ist. dpa