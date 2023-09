Bericht: Lehrermangel trifft vor allem Sekundarschulen

Ein Schüler meldet sich, während die Lehrerin an die Tafel schreibt. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Sekundarschulen in Sachsen-Anhalt sind einem Medienbericht zufolge besonders vom Lehrermangel betroffen. Nach Zahlen des Bildungsministeriums kommt die Unterrichtsversorgung in keiner Region Sachsen-Anhalts auf 100 Prozent, wie die „Mitteldeutsche Zeitung“ (Dienstag) berichtet. Einzelne Gymnasien verzeichnen hingegen einen Wert von über 100 Prozent.

Halle - In neun Landkreisen und kreisfreien Städten wiesen einzelne Sekundarschulen eine Versorgung von unter 90 Prozent auf. Dies komme bei keinem Gymnasium vor.

Am schlechtesten ist die Unterrichtsversorgung für Sekundarschulen den Angaben des Ministeriums zufolge in Dessau-Roßlau (83,1 Prozent), im Landkreis Jerichower Land (82,1 Prozent) und im Landkreis Stendal (77,7 Prozent). Bei den Gymnasien liegen drei Regionen oberhalb des Versorgungswertes von 103 Prozent, dem offiziellen Zielwert der Landesregierung: Halle (105,8 Prozent), der Saalekreis (105,4 Prozent) und Dessau-Roßlau (103,8 Prozent). Die Daten wurden am 1. August erhoben. dpa