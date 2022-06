„Berlin um die Ecke“ eröffnet die DEFA-Filmtage in Merseburg

Die Merseburger DEFA-Filmtage starten mit einer Hommage an den im Februar gestorbenen Schauspieler Dieter Mann. Nach der Eröffnung am Freitag mit dem Film „Berlin um die Ecke“ (1985, Regie: Gerhard Klein) dreht sich bis Sonntag in der Domstadt im Süden Sachsen-Anhalts alles um die Deutsche Film AG (DEFA), das staatliche DDR-Filmunternehmen.

Merseburg - Gast des ersten Festspieltages ist der Drehbuchautor, Regisseur, Schriftsteller und Schirmherr Wolfgang Kohlhaase („Solo Sunny“). Das Motto der 17. Ausgabe der traditionellen Kinoreihe lautet „Aus der DEFA-Kiste“.

Auf dem Programm steht laut Veranstalter unter anderem der aus dem Jahr 1987 stammende Kinderfilm „Hasenherz“ (Regie: Gunter Friedrich). Regina Beyer und Volkmar Kleinert spielten in dem DEFA-Film mit und werden als Gäste in Merseburg erwartet.

Neben der moderierten Aufführung weiterer Filme soll Klaus Feldmann am Samstag aus seinem Buch „Verhörte Hörer“ lesen. Auch eine Amateurfilmrunde und die Live-Klavierbegleitung des Stummfilms „Brüder“ seien geplant, hieß es. Die DEFA-Filmtage Merseburg werden vom Förderverein Kino Völkerfreundschaft und dem Domstadtkino organisiert. dpa