Besondere Wanderausstellung im Schloss Lichtenburg

Teilen

Schmuck, Fotos, Papiere: Die Gedenkstätte KZ Lichtenburg Prettin widmet sich in einer Ausstellung den persönlichen Gegenständen, die die Nazis den Gefangenen in den Konzentrationslagern bei ihrer Ankunft weggenommen haben. Nach der Eröffnung der in einem Überseecontainer gezeigten Wanderausstellung „#StolenMemory“ am Freitag macht sie bis 6. April in der Stadt Annaburg im Landkreis Wittenberg Station.

Annaburg - Initiator der „#StolenMemory“-Kampagne sind die Arolsen Archives. Das internationale Zentrum über NS-Verfolgung reist seit August 2020 mit drei Ausstellungscontainern durch Deutschland, in diesen Jahr sollen auch Orte in Polen und Belgien angesteuert werden.

Ziel der Arolsen Archives ist es, die sogenannten Effekten, also den letzten Besitz KZ-Inhaftierter, an die Familien zurückzugeben. Seit dem Start der Kampagne im Jahr 2016 ist das eigenen Angaben zufolge 600 Mal gelungen. Die Ausstellung gliedert sich deshalb in die Teile „Gesucht“ und „Gefunden“. Das Archiv mit Sitz in Bad Arolsen (Hessen) bewahrt gestohlene Erinnerungsstücke von knapp 2500 Menschen auf. In einem Online-Archiv haben Freiwillige Gegenstände und Namen abgebildet und aufgelistet.

Mit der Ausstellung im Container soll Aufmerksamkeit und Unterstützung für die Initiative erreicht werden. Bei der weltweiten Suche nach den Opferfamilien seien freiwillige Helferinnen und Helfer nötig, die sich vor Ort auskennen und recherchieren, hieß es. dpa