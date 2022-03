Besucher können Himmelsscheibe virtuell erkunden

Das Landesmuseum Halle bietet Besuchern eine virtuelle Begegnung mit der Himmelsscheibe. Das aufwendig inszenierte Kunstprojekt ist eine 3D-Tour durch die Welt der Bronzezeit. Das Original der Himmelsscheibe ist derzeit in London zu sehen.

Halle - Besucher können die Welt der Himmelsscheibe von Donnerstag an im Landesmuseum Halle mit einer speziellen Brille virtuell erkunden. „Man hat das Gefühl, auf der Scheibe zu stehen und tatsächlich mit einem goldenen Schiff, wie die gedachten Sonnengötter, durch den Himmel zu reisen. Ein sehr beeindruckendes visuelles Erlebnis“, sagte Landesarchäologe Harald Meller. „Die Besucher machen eine dreidimensionale Reise nach Stonehenge sowie Pömmelte und Nebra.“

Die etwa zehnminütige virtuelle Reise ist ein Kunstprojekt des österreichisch-britischen Künstlers Frederick Baker und wurde am Mittwoch in Halle vorgestellt. Ermöglicht wurde die Arbeit mit Unterstützung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und des Landes Sachsen-Anhalt im Rahmen des Projektes UNESCO – Memory of the World.

Gezeigt werden die Herkunftsorte der Rohstoffe, aus denen die Scheibe gefertigt wurde. Neben dem Ringheiligtum Pömmelte mit seiner bronzezeitlichen Siedlung wird das Sonnenobservatorium Goseck während der Wintersonnenwende und Stonehenge bei Sonnenaufgang zur Sommersonnenwende in der Animation besucht.

Das rund 331 000 Euro teure Projekt biete einen besonderen Zugang zum prähistorischen Weltbild und mache auf eindrucksvolle Weise deutlich, dass es in der Bronzezeit in ganz Europa ein Handels- und Symbolsystem gab, hieß es.

„Das Landesmuseum für Vorgeschichte hat mit dieser Installation einmal mehr bewiesen, dass es ein Gespür für richtungsweisende Wissensvermittlung hat“, erklärte Kulturminister Rainer Robra (CDU). Das Original der Himmelsscheibe ist noch bis zum 17. Juli im British Museum in London in der Ausstellung „The world of Stonehenge“ zu sehen.

Die Himmelsscheibe wurde 1999 von Schatzsuchern illegal auf dem Mittelberg bei Nebra (Burgenlandkreis) ausgegraben und 2002 in Basel (Schweiz) sichergestellt. Mit einem Alter von mehr als 3600 Jahren gilt das Artefakt als weltweit älteste Darstellung konkreter Himmelsphänomene. 2013 wurde die Scheibe in das „Memory of the World“-Register der Unesco aufgenommen. dpa