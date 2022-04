Betriebe in Sachsen-Anhalts Süden sind Top-Ausbilder

Eine Auszubildende arbeitet in einer Lehrwerkstatt. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) hat 26 Betriebe aus dem Süden Sachsen-Anhalts als „Top-Ausbildungsbetrieb 2022“ ausgezeichnet. Die Firmen bekämen den Preis, weil sie ihren Azubis etwa zusätzliche Qualifikationen wie Ersthelferausbildungen oder Fahrsicherheitstrainings angeboten hätten, teilte eine IHK-Sprecherin am Dienstag mit.

Halle - Andere hätten ihre Nachwuchskräfte mit Laptops oder Tablets ausgestattet, um so die Teilnahme an digitalen Lernformaten zu ermöglichen.

Durch die Kontaktbeschränkungen und Homeoffice-Pflichten während der Corona-Wellen seien viele Ausbildungsbetriebe enorm gefordert gewesen, sagte IHK-Vizepräsidentin Kerstin Kühne. Sie hätten schnell reagieren müssen und auf digitale Angebote gesetzt. „Mit dem Gütesiegel wollen wir den Firmen dafür unseren Respekt erweisen und sie gleichzeitig dabei unterstützen, im Wettlauf um junge Nachwuchskräfte mit der anerkannten Qualität ihrer Berufsausbildung zu punkten“, sagte Kühne weiter.

Zu den Preisträgern gehören unter anderem die Martin-Luther-Universität in Halle, die Fahrzeuginstandhaltung der Deutschen Bahn in Dessau, die Mibrag in Zeitz sowie die Stickstoffwerke Piesteritz in der Lutherstadt Wittenberg. dpa