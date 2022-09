Betroffene von Zwangsverheiratung: Schutzwohnungen geplant

Blick auf die Fassaden von Wohnhäusern. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Sachsen-Anhalt fördert zwei anonyme Schutzwohnungen für Betroffene von Zwangsverheiratung und ehrbezogener Gewalt. So sollen hochgefährdete Klientinnen der entsprechenden Vera-Fachstelle besser geschützt werden. Sozialstaatssekretärin Susi Möbbeck (SPD) überreichte der vom Awo-Landesverband getragenen Fachstelle gegen Frauenhandel, Zwangsverheiratung und ehrbezogene Gewalt am Montag einen Förderbescheid über 389.

Magdeburg - 500 Euro, wie das Ministerium mitteilte. Mit dem Geld soll zudem die Präventionsarbeit ausgebaut werden.

In den beiden Schutzwohnungen sollen Frauen auch gemeinsam mit ihren Kindern in akuten Krisensituationen schnell aufgenommen werden. Bisher gibt es solche Einrichtung in Mitteldeutschland nicht. Die Frauen seien in den Unterkünften sicher und erhielten die notwendige Anonymität, zudem werde ihre Lebenssituation anerkannt, hieß es. Dort könnten sie sich dann für den weiteren Lebensweg neu orientieren. Das Schutzkonzept sei speziell auf die besonderen psychischen Belastungen der Frauen ausgerichtet.

Den Angaben zufolge sind die Fallzahlen seit der Gründung der Vera-Fachstelle vor 22 Jahren gestiegen. 2010 wandten sich demnach noch 16 Klientinnen an die Beratungsstelle, im vergangenen Jahr dagegen 100. In 70 Prozent der Fälle gehe es um Zwangsverheiratung und ehrbezogene Gewalt. dpa