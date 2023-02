Betrüger zocken Seniorinnen ab: Zehntausende Euro weg

Eine ältere Frau telefoniert mit einem schnurlosen Festnetztelefon. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

In Sachsen-Anhalt sind drei Seniorinnen am Freitag um Zehntausende Euro gebracht worden. Die Betrüger hätten sich als Polizisten beziehungsweise Staatsanwälte ausgegeben und den Frauen glaubhaft gemacht, dass nahe Angehörige einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätten, teilte die Polizei am Samstag mit. Um eine Inhaftierung abzuwenden, sei umgehend eine hohe Kautionssumme zu zahlen.

Halle/Merseburg/Kelbra - „Gefordert wurden um die 80.000 Euro.“

Die Geschädigten hätten sich unter Druck setzen lassen und Angaben dazu gemacht, über welche Geldmittel sie verfügten. Anschließend kam es laut Polizei in Halle, Merseburg und Kelbra zu Übergaben von Bargeld, Schmuck beziehungsweise Gold in jeweils fünfstelligem Wert an Unbekannte.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen warnt vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. „Die betroffenen Angehörigen oder andere Vertrauenspersonen selbst zu kontaktieren, führt meist schnell zur Entlarvung der Geschichte“, teilte die Polizei mit. Um dies zu verhindern, würden die Angerufenen teils lange in der Leitung gehalten. dpa