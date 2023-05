Bewohner bei Streit in Asylheim durch Stiche verletzt

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ein Bewohner eines Asylheims in Salzwedel (Altmarkkreis) ist bei einem Streit mit seinem Mitbewohner mit Stichen verletzt worden. Der 30-Jährige wurde in einer Klinik behandelt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der gleichaltrige mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Die Polizei untersuchte nach eigenen Angaben noch die Hintergründe des Streits am Montagabend und ermittelte zur Tatwaffe und zur Schwere der Verletzungen.