Bikerin bei missglücktem Überholmanöver schwer verletzt

Teilen

Die Zentrale Notaufnahme eines Krankenhaus. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Nach einem laut Polizei missglückten Überholmanöver auf einer Bundesstraße im Harz ist eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 60-Jährige aus Clausthal-Zellerfeld habe am Freitag auf der B81 nahe dem Hasselfelder Ortsteil Rotacker die Kontrolle über ihre Maschine verloren, teilte die Polizei in Halberstadt am Samstag mit.

Rotacker - Zuvor soll sie in einer Rechtskurve ein Auto überholt und dann nach links von der Straße abgekommen sein, hieß es. Sie prallte laut Polizei gegen einen Felsvorsprung. dpa