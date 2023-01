Bildungsministerium will Lehrer mit Speeddating gewinnen

Eva Feußner (CDU), Bildungsministerin des Landes Sachsen-Anhalt, lächelt in die Kamera. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Archiv

Das Bildungsministerium und die Bundesagentur für Arbeit wollen mit einem virtuellen Speeddating Lehrkräfte für Sachsen-Anhalt gewinnen. Der Termin soll am 12. Januar stattfinden, teilte das Haus von Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) am Donnerstag mit.

Magdeburg - „Auch im neuen Jahr suchen wir intensiv nach Menschen, die ihr eigenes sowie das Leben der Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt bereichern wollen - mit dem Wechsel in den Lehrberuf“, sagte Feußner. Seiteneinsteiger seien ein großer Gewinn für die Schulen im Land. Man könne „passgenau zugeschnittene Job-Angebote in allen Regionen Sachsen-Anhalts bieten“. Die Interessierten sollen bei der Veranstaltung erfahren, welche Zugangsmöglichkeiten zum Lehrerberuf bestehen und nach welchen Kriterien Seiteneinsteiger ausgewählt werden.

Sachsen-Anhalt verzeichnet wie andere Bundesländer einen gravierenden Lehrermangel. Laut Bildungsministerium lag die sogenannte Unterrichtsversorgung zuletzt bei 92 Prozent und damit so niedrig wie nie zuvor. Ziel der schwarz-rot-gelben Koalition ist eine 103-prozentige Unterrichtsversorgung, um beispielsweise Ausfälle abdecken zu können. dpa