Bis zu 36 Grad am Sonntag in Sachsen-Anhalt

Teilen

Bäume werfen in der Morgensonne lange Schatten auf ein Feld. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Am ersten Hitzewochenende dieses Sommers müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt auf bis zu 36 Grad Celsius einstellen. Der Wind wehe nur schwach und auch nachts gebe es bei 15 bis 19 Grad nur bedingt Abkühlung, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Leipzig mit. Der DWD gab am Samstagmittag eine amtliche Hitzewarnung für ganz Sachsen-Anhalt heraus.

Magdeburg - Sie gilt demnach am Sonntag von 11.00 bis 19.00 Uhr. Die Hitze könne zu einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen führen, hieß es. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, chronisch Kranke und kleine Kinder. Der DWD rät, die Hitze zu meiden, die Wohnung und den eigenen Körper kühl zu halten und genug zu trinken.

Bis zur Wochenmitte gestalte sich das Sommerwetter weiter wechselhaft. Die Temperaturen gingen zwar zurück, doch es können sich Schauer und teils kräftige Gewitter bilden - vor allem in der zweiten Tageshälfte des Dienstags. Gegen Ende der Woche beruhige sich das Wetter bei angenehmen Temperaturen von um die 25 Grad Celsius, hieß es.

Für die große Hitze des Wochenendes sind laut DWD das Hoch „Evi“ und das Tief „Quentin“ verantwortlich. Zwischen ihnen habe sich eine südliche Strömung eingestellt, in der eine heiße und zunehmend feuchte und damit schwüle Luftmasse nach Deutschland geführt werde. dpa