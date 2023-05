Bitterfeld-Wolfen beantragt Bundesliga-Lizenz

Volleybälle liegen in einem Korb. © Soeren Stache/dpa/Symbolbild

Der VC Bitterfeld-Wolfen will in die vergrößerte Volleyball-Bundesliga aufsteigen und hat die Lizenz für die kommende Saison beantragt. Das gab die Liga auf einer Pressekonferenz am Mittwoch bekannt. Der VC-Vorstand hatte bereits in der vergangenen Woche beschlossen, „dieses Abenteuer anzugehen“. Bitterfeld ist derzeit Dritter der 2. Bundesliga Nord.

Berlin - Tabellenführer Mondorf und Verfolger Lindow-Gransee verzichteten auf einen Lizenzantrag.

In der aktuellen Saison spielten nur acht Mannschaften sowie der VCO Berlin mit einem Sonderspielrecht in der ersten Liga. Die Meister der beiden zweiten Ligen hatten zur Saison 2022/23 ihr Aufstiegsrecht nicht wahrgenommen. Um dem entgegenzuwirken, hat die VBL die Lizenzbedingungen erleichtert. In der kommenden Saison könnten damit wieder zwölf Mannschaften in der Bundesliga spielen. dpa