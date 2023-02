Brand im Altmarkklinikum Salzwedel gelöscht

Teilen

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Im Altmarkklinikum Salzwedel hat es am Freitagabend in der Cafeteria gebrannt. Wie die Polizei am Sonntag mitteile, hat die Feuerwehr den Brand einer Sitzbank schnell gelöscht. Die Brandursache sei derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der geschätzte Schaden beläuft sich den Angaben zufolge auf rund 10.000 Euro. Patienten mussten nicht evakuiert werden.