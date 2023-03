Brand im Reifenlager in Osterwieck gelöscht

Ein Reifenlager brennt in Osterwieck am Samstagabend.

Feuerwehreinsatz

Nach etwa neun Stunden hat die Feuerwehr den Brand in einem Reifenlager in Osterwieck (Landkreis Harz) gelöscht. Um vier Uhr am Sonntagmorgen sei der Brand beendet gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag. Etwa 150 Einsatzkräfte hatten gegen den Großbrand gekämpft. Die Polizei richtete Straßensperren ein. Zur Schadenshöhe machten die Beamten zunächst keine Angaben.

Osterwieck - Die Ermittlungen der Polizei zu dem Brand dauern an. dpa