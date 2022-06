Brexit: Sachsen-Anhalt erwägt Vertretung in Großbritannien

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) spricht in der Staatskanzlei zu den Medien. © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Das Land Sachsen-Anhalt wird möglicherweise eine eigene Vertretung in Großbritannien einrichten. Das sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff bei einer Pressekonferenz im Britischen Museum im London am Mittwoch. Der CDU-Politiker war unter anderem zu einem Gespräch mit dem britischen Wirtschaftsstaatssekretär Greg Hands in die britische Hauptstadt gereist.

London - Er will sich dort über Möglichkeiten informieren, den seit dem Brexit stark eingebrochenen Handel zwischen seinem Bundesland und Großbritannien wieder anzukurbeln.

„Das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert“, sagte Haseloff auf die Frage, ob Sachsen-Anhalt eine Repräsentanz in London bekommen könnte, wie sie bereits Bayern und Baden-Württemberg eingerichtet haben. Denkbar sei aber auch eine stärkere Zusammenarbeit mit vorhandenen Einrichtungen wie der Deutsch-Britischen Industrie und Handelskammer in London, ergänzte Haseloff.

Das Handelsvolumen zwischen Sachsen-Anhalt und Großbritannien ist nach Angaben des CDU-Politikers seit dem Brexit beinahe um die Hälfte eingebrochen. „Da muss irgendwo Sand im Getriebe sein, rechtlich aber auch umsetzungstechnisch“, erläuterte der Ministerpräsident. Als Beispiel nannte er Vorschriften für den Transport von Gefahrgütern oder die Visabestimmungen für Mitarbeiter von Unternehmen. Es gehe nun darum, herauszufinden wo man von deutscher Seite aus nachjustieren könne, sagte Haseloff. Dabei könne Sachsen-Anhalt beispielsweise über Bundesratsinitiativen zur Lösung von Problemen beitragen.

Betroffen von dem Exporteinbruch aus Sachsen-Anhalt nach Großbritannien sind nach Angaben Haseloffs unter anderem Zulieferer in der Automobilindustrie sowie der Chemiebranche und Hersteller von Komponenten für Windkraftanlagen. dpa