Bundespräsidentenwahl ohne Prominenz aus Sachsen-Anhalt

Die Landtagsfraktionen in Sachsen-Anhalt entsenden 21 Vertreterinnen und Vertreter zur Wahl des Bundespräsidenten am Sonntag. Während andere Bundesländer teilweise prominente Gesichter wie Fußballbundestrainer Hansi Flick, TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf, den Virologen Christian Drosten oder Schlagersänger Roland Kaiser schicken, werden aus Sachsen-Anhalt größtenteils Landespolitiker an der Wahl teilnehmen.

Magdeburg - Auch Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Sonntag abstimmen.

Die CDU-Fraktion entsendet neun politische Spitzenvertreter, darunter Ministerpräsident Reiner Haseloff, Landtagspräsident Gunnar Schellenberger, den Fraktionsvorsitzenden Siegfried Borgwardt und Wirtschaftsminister Sven Schulze. Die AfD schickt vier Personen zur Wahl, darunter den Fraktionsvorsitzenden Oliver Kirchner.

Die Linke setzt auf ihre Fraktionsvorsitzende Eva von Angern und zwei weitere Vertreter. Für die SPD fahren zwei Abgeordnete nach Berlin zur Wahl, darunter ebenfalls die Fraktionsvorsitzende Katja Pähle. Die FDP schickt zwei Vertreter, unter anderem Infrastrukturministerin Lydia Hüskens. Für die Grünen-Fraktion soll deren Vorsitzende Cornelia Lüddemann abstimmen.

Insgesamt nehmen 1472 Mitglieder an der Bundesversammlung teil. Die Hälfte davon sind Mitglieder des Bundestags, die andere Hälfte entsenden die Länder. Zählt man die 18 Bundestagsabgeordneten aus Sachsen-Anhalt dazu, ist das Land insgesamt mit 39 Vertreterinnen und Vertretern bei der Wahl dabei.

Die Wiederwahl von Frank-Walter Steinmeier gilt angesichts der Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung als sicher. Er wird von SPD, Grünen, CDU/CSU und FDP unterstützt. Gegen den Amtsinhaber kandidieren für die Linke der Mediziner Gerhard Trabert und für die AfD der Ökonom Max Otte, der Mitglied der CDU ist. Zuletzt hatten die Freien Wähler noch die Physikerin Stefanie Gebauer nominiert. dpa