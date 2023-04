Bundeswehr stellt neue Heimatschutzkompanie auf

Bundeswehrsoldaten stehen auf einem Platz. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Die Bundeswehr in Sachsen-Anhalt hat am Donnerstag die Heimatschutzkompanie II aufgestellt. An der Veranstaltung nahmen Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft teil, wie das Landeskommando Sachsen-Anhalt mitteilte. Darunter auch Innenstaatssekretär Klaus Zimmermann (CDU) sowie Magdeburgs parteilose Oberbürgermeisterin Simone Borris.

Magdeburg - Staatssekretär Zimmermann würdigte das Engagement der Reservistinnen und Reservisten aus der Region. Zudem lobte er die gewachsene und professionelle Zusammenarbeit zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Bundeswehr.

In Sachsen-Anhalt wurde nach Angaben der Bundeswehr bereits vor zehn Jahren die „Heimatschutzkompanie Sachsen-Anhalt I“ - damals noch unter der Bezeichnung „Regionale Sicherungs- und Unterstützungskompanie“ - aufgestellt. In den Heimatschutzkompanien engagieren sich Reservedienstleistende freiwillig für ihre Region. Die Kompanien sind den Landeskommandos in den Bundesländern unterstellt. dpa