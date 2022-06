Bunt bemaltes Publikum: Spring Break am Großen Goitzschesee

Teilen

Besucher feiern zum Grand Opening auf dem Spring Break Festival am Goitzschesee in Pouch. © Alexander Prautzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Mit dem Festival Sputnik Spring Break auf Halbinsel Pouch am Großen Goitzschesee ist am Freitag die Festivalsaison in Sachsen-Anhalt eingeläutet worden. Etwa 25.000 Besucher seien teilweise schon seit Mittwoch da, sagte eine Sprecherin des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR). Der Sender organisiert unter anderem das Festival. Das eigentliche Programm startete am Donnerstag mit den ersten Warm-Up-Shows.

Bitterfeld-Wolfen - Die Besucher zeigten sich am Freitag teilweise in Kostümen und bunt bemalt. Die größtenteils jungen Fans können direkt auf dem Festivalgelände zelten. Bei dem Festival treten zum Beispiel die Reggae-Band Seeed, der Rapper Apache 207 und der DJ Steve Aoki auf. Das Festival findet ohne größere Auflagen in Sachen Corona statt.

In den kommenden Wochen finden mit insbesondere in der Baggerstadt „Ferropolis“ zahlreiche große Festivals statt. Die Veranstalter erwarten Tausende Besucher nach zwei Jahren Corona-Pause. dpa