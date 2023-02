Burg ehrt Schriftstellerin Brigitte Reimann mit Kulturjahr

Den 90. Geburtstag der Schriftstellerin Brigitte Reimann (1933-1973) nimmt ihre Geburtsstadt Burg im Jerichower Land zum Anlass, um mit einem Kulturjahr an Leben und Werk zu erinnern. Am Montag starte das Jahresprogramm mit Veranstaltungen, das die Stadt gemeinsam mit Vereinen und Institutionen erarbeitet hat, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Dazu gehören den Angaben zufolge unter anderem die Brigitte Reimann-Gesellschaft, die Kirchgemeinde St.

Burg - Nicolai und das Kino.

Gemeinsam solle „ein lebendiges Zeichen der Gedenkkultur“ gesetzt werden, hieß es. Geboten würden Ausstellungen, Führungen und Gottesdienste, zudem wurden eine Broschüre und eine Sonderbriefmarke aufgelegt.

Reimann wurde am 21. Juli 1933 in Burg geboren. Dort lebt sie bis zu ihrem Umzug im Jahr 1960 ins sächsische Hoyerswerda. Mit 14 Jahren beschließt sie nach überstandener schwerer Kinderlähmung, Schriftstellerin zu werden. Erste Werke entstehen, darunter auch Theaterstücke. In den Folgejahren schreibt sie weiter. Sie beginnt auch ihren bekanntesten Roman, „Franziska Linkerhand“, über eine junge Architektin, der allerdings erst posthum (1974) erscheint. Am 20. Februar 1973 stirbt Reimann im Alter von 39 Jahren in Berlin-Buch an Krebs. dpa