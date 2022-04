Burg Giebichenstein präsentiert Arbeiten aus Wettbewerb

Teilen

Die Kunsthochschule Burg Giebichenstein. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Auf dem Campus Design der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle können Besucher die Arbeiten eines Architekturwettbewerbs sehen. Nach der Eröffnung der Ausstellung rund um den Hannes-Meyer-Preis 2021 am Dienstag werden die Werke bis 9. Mai in der Burg Bibliothek präsentiert. Der Architekturpreis aus dem Wettbewerb des Landesverbandes Bund Deutscher Architekten (BDA) Sachsen-Anhalt wird nach Hochschulangaben alle drei Jahre verliehen - im Oktober 2021 war es das fünfte Mal.

Halle - Ausgezeichnet wird zeitgemäße Architektur. Herausragende Beiträge werden in einer Wanderausstellung an verschiedenen Orten gezeigt. Die Jury achte bei der Vergabe vor allem auf hohe gestalterische Qualität, einen bewussten Umgang mit Ressourcen, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Relevanz. Namensgeber des Preises ist Hannes Meyer (1889-1954), der als einer der bedeutenden Vertreter des Neuen Bauens gilt. Aktueller Preisträger ist der Architekt Dirk Fuß, der für die Sanierung der ehemaligen Lagerhalle der Seifenfabrik in Aschersleben (Salzlandkreis) geehrt wurde.

Ergänzt wird die Ausstellung in der Burg Bibliothek mit Beiträgen zum Studienpreis Konrad Wachsmann 2021, den die Landesverbände des BDA Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg für Absolventinnen und Absolventen der Fachrichtung Architektur an Hochschulen ausloben. dpa