CDU-Fraktion: Im Landtag Kommission zum Rundfunk einsetzen

Teilen

Das Logo der CDU. © Michael Kappeler/dpa/Symbolbild

Die CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt dringt im Zuge der Debatte um Reformen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf die Einsetzung einer Enquete-Kommission im Parlament. Man sei dazu fraktionsübergreifend im Gespräch, sagte CDU-Fraktionschef Guido Heuer am Mittwoch in Magdeburg. Ziel sei es, die Kommission im Dezember oder im Januar einzusetzen.

Magdeburg - Die CDU in Sachsen-Anhalt mahne seit zehn Jahren Reformen im Rundfunk an, sagte Heuer. Dazu habe sich nun auch WDR-Intendant Tom Buhrow geäußert. „Wir werden diesen Prozess begleiten und werden Vorschläge machen, wie ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk der Zukunft aussehen könnte.“

WDR-Intendant Tom Buhrow hatte zuletzt - ausdrücklich nicht in seiner Funktion als ARD-Vorsitzender - eine große grundlegende Rundfunk-Reform und einen neuen Gesellschaftsvertrag angeregt. Vor dem Verein Übersee-Club, der regelmäßig hochrangige Vertreter aus zahlreichen Branchen einlädt, hatte Buhrow gesagt: „Mein fester Eindruck ist: Deutschland scheint uns in zehn Jahren nicht mehr in dem Umfang zu wollen - und auch finanzieren zu wollen wie heute.“ dpa