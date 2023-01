CDU-Politiker Gürth kritisiert AfD für Agieren im Parlament

Detlef Gürth (CDU). © Ronny Hartmann/dpa/Archivbild

Die AfD-Landtagsfraktion hat in den sozialen Medien zum Teil mehr Follower als alle anderen Fraktionen in Sachsen-Anhalt zusammen. Beiträge aus dem Parlament werden dort häufig verwendet. Dieses Vorgehen steht in der Kritik.

Magdeburg - Der CDU-Landtagsabgeordnete Detlef Gürth hat der AfD vorgeworfen, Reden im Parlament häufig eher für die Verwertung in den sozialen Medien zu nutzen als für die politische Auseinandersetzung. Er habe den Eindruck, dass die AfD ihre Reden häufig für „Dritte im digitalen Universum“ halte, sagte Gürth der Deutschen Presse-Agentur. „Ziel ist es, Unmut aufzugreifen und zu verstärken.“

Ein echter Diskurs mit dem Austausch von Argumenten und ein Ringen um die beste Lösung sei bei der AfD oft nicht erkennbar. Die Partei nutze den Parlamentssaal als „Bühne“ für die sozialen Medien, so Gürth, der seit 1990 im Landtag sitzt und damit Sachsen-Anhalts dienstältester Abgeordneter ist.

Die AfD-Landtagsfraktion hat bei Facebook, Instagram, Youtube und Twitter deutlich mehr Follower als die anderen Fraktionen. Auf einzelnen Plattformen hat die AfD zum Teil sogar so viele Follower wie alle anderen Fraktionen zusammen. Bei Facebook kommt die AfD-Fraktion beispielsweise auf rund 46.000 Anhänger, dort haben die anderen Fraktionen jeweils weniger als 4000 Follower. Bei Youtube steht sie bei 23.000 Abonnenten.

AfD-Co-Fraktionschef Ulrich Siegmund wies die Kritik Gürths zurück. „Dieser Vorwurf ist haltlos“, sagte Siegmund. Er stelle sich immer der Debatte und argumentiere mit Daten und Fakten. „Dass unsere Beiträge dann auch noch gute Resonanzen in den Sozialen Medien haben, ist für mich dann eine nochmalige Bestätigung, dass wir ganz oft in die richtige Richtung gehen.“ Er versuche, die politische Lage verständlich zu vermitteln. „Viele mögen offenbar, dass ich ausspreche, was sie denken.“

Der Magdeburger Extremismus-Experte David Begrich vom Verein Miteinander sagte, die AfD betreibe eine bestimmte Form der „Normalitätserzählung“. Siegmund und seine Kollegen stellten sich selbst so dar, dass sie für „das Normale“ stünden. Die Ziele der politischen Konkurrenten würden dagegen als nicht normal dargestellt. Das Muster funktioniere über Emotionalisierung, Personalisierung und Komplexitätsreduzierung. „Damit sollen bestimmte Ressentiments abgerufen werden“, sagte Begrich. dpa