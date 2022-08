Christopher Street Day in Magdeburg: Aktionswochen starten

Eine Regenbogenflagge weht im Wind. © Peter Zschunke/dpa/Symbolbild

Unter dem Motto „Queer Europe - Never Gonna give you up“ beginnen am Freitag die Aktionswochen zum Christopher Street Day in Magdeburg. Zum Auftakt sollen am Nachmittag im Beisein von Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) Regenbogenflaggen am Rathaus gehisst werden. „Magdeburg ist eine weltoffene und tolerante Stadt, in der die Menschen unabhängig ihrer sexuellen Identität, Abstammung, Kultur, Sprache, Herkunft, ihres Glaubens, religiöser oder politischer Anschauungen friedlich miteinander leben, lieben und wachsen können“, sagte Borris zuvor laut einer Mitteilung.

Magdeburg - An den Aktionswochen und dem Stadtfest beteiligten sich so viele Vereine, Organisationen und Firmen wie noch nie, sagte CSD-Vorstand Falko Jentsch. Das Programm reicht von Polit-Talk über Zoobesuch, Minigolf bis zu einem Regenbogenfamilienfest, wie die Veranstalter mitteilten. Die Demonstration und das Stadtfest finden am 20. August statt. dpa