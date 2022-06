Corona-Einbruch: Mehr Sachsen-Anhalter machen Sportabzeichen

Teilen

Teilnehmer an verschiedenen Laufdisziplinen starten bei einem Marathon. © Frank Hammerschmidt/dpa/Symbolbild

Jährlich können Erwachsene und Kinder ihre Sportlichkeit mit einem Sportabzeichen unter Beweis stellen. Doch worin besteht der Anreiz und was muss man dafür können?

Halle - Sachsen-Anhalts Breitensportler haben nach einem drastischen Einbruch nach Beginn der Pandemie wieder mehr Sportabzeichen abgelegt. Etwa 12.500 Deutsche Sportabzeichen seien 2021 von den Erwachsenen und Kindern im Land abgelegt worden, sagte ein Sprecher des Landessportbundes Sachsen-Anhalts. Im Vorjahr waren es rund 11.500. Vor der Pandemie bewegte sich die Zahl deutlich höher bei etwa 26.000. Den überwiegenden Anteil der Abzeichen - etwa 90 Prozent - legten dabei Kinder und Jugendliche ab.

Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Es ist laut Landessportbund die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und wird als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen. Die Teilnehmer müssen je nach Altersgruppe bestimmte Disziplinen wie einen 10-Kilometer-Lauf oder 20-Kilometer-Radfahren unterhalb einer vorgegebenen Zeit absolvieren. Je nach erreichter Leistung gibt es das Abzeichen in Bronze, Silber und Gold. Die zu erbringenden Leistungen orientierten sich an den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination, erklärte der Sprecher.

In 2021 wurden bundesweit etwa 367.000 Sportabzeichen verliehen. 2020 waren es rund 382.000 und 2019 - also vor Corona - 758.000. Zwei Drittel davon gingen an Kinder und Jugendliche, der Rest an Erwachsene. Nach den höchsten Abnahmezahlen von über einer Million in einem Jahr (2008) fiel die Zahl der Beurkundungen auf ungefähr 800.000 ab und stagnierte dort nahezu. dpa