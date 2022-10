Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt geht zurück

Ein Arzt hält ein Teststäbchen für die Entnahme einer Probe für einen Corona-Test in der Hand. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Das Corona-Infektionsgeschehen hat sich in Sachsen-Anhalt zuletzt etwas beruhigt. Das Robert Koch-Institut (RKI) registrierte für die zurückliegenden sieben Tage 669,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Land, wie am Donnerstag aus dem RKI-Dashboard hervorging. Eine Woche zuvor hatte die Inzidenz bei 793,9 gelegen. Bundesweit wurde die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 661,3 angegeben.

Magdeburg - Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen.

Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Innerhalb Sachsen-Anhalts unterscheidet sich das registrierte Infektionsgeschehen teils deutlich. Im Landkreis Jerichower Land lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI am Donnerstag bei 856,2, in Mansfeld-Südharz bei 926,6. Im Landkreis Wittenberg hingegen wurde mit 447,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche der landesweit geringste Wert festgestellt.

Seit Beginn der Pandemie wurden nach RKI-Angaben landesweit inzwischen 887 534 Infektionen registriert. Die Statistik weist insgesamt 5801 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion im Land aus. Sachsen-Anhalt hat rund 2,17 Millionen Einwohner. dpa